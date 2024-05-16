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В Иркутске ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП

В Иркутске ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобилист сбил столб, в результате чего погиб пассажир

В Иркутске произошло ДТП, в котором погиб пассажир, а виновник сбежал с места происшествия.

Автоавария произошла около 3:35 ночи на улице Советская

- По предварительной информации, водитель автомашины «Тойота Креста» двигался по улице Советская в направлении улицы Ядринцева. Он не справился с управлением, вследствие чего допустил наезд на световую опору и скрылся с места ДТП. В результате дорожного происшествия 34-летний пассажир иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.


Сотрудники группы розыска отдельного батальона ДПС устанавливают личность водителя. Его призывают добровольно явиться в подразделение ГИБДД или ближайший отдел полиции.

Всех, кто что-либо знает о личности вероятного виновника ДТП, просят сообщить об этом по телефону дежурной части 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 02.
ДТП смерть

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