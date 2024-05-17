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В Улан-Удэ летом опять не будет работать бассейн ФСК

В Улан-Удэ летом опять не будет работать бассейн ФСК
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
В нём планируют провести очередные профилактические работы

В столице Бурятии в очередной раз почти на месяц закроется бассейн физкультурно-спортивного комплекса. Он будет закрыт для посещения с 22 июля по 18 августа включительно. Причиной станет проведение плановых летних профилактических работ.

Напомним, что бассейн ФСК регулярно закрывается летом на профилактику. Так, в прошлом году он был закрыт в июле-августе в течение 6 недель, а в позапрошлом году – в течение 3 недель.
Бурятия Улан-Удэ бассейн ФСК

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