В Улан-Удэ летом опять не будет работать бассейн ФСК

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В нём планируют провести очередные профилактические работы



В столице Бурятии в очередной раз почти на месяц закроется бассейн физкультурно-спортивного комплекса. Он будет закрыт для посещения с 22 июля по 18 августа включительно. Причиной станет проведение плановых летних профилактических работ.



Напомним, что бассейн ФСК регулярно закрывается летом на профилактику. Так, в прошлом году он был закрыт в июле-августе в течение 6 недель, а в позапрошлом году – в течение 3 недель.

