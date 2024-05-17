В нём планируют провести очередные профилактические работы
В столице Бурятии в очередной раз почти на месяц закроется бассейн физкультурно-спортивного комплекса. Он будет закрыт для посещения с 22 июля по 18 августа включительно. Причиной станет проведение плановых летних профилактических работ.
Напомним, что бассейн ФСК регулярно закрывается летом на профилактику. Так, в прошлом году он был закрыт в июле-августе в течение 6 недель, а в позапрошлом году – в течение 3 недель.
В Улан-Удэ летом опять не будет работать бассейн ФСК
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