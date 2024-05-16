В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России

В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
На Дальнем Востоке продолжается работа по реализации долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Якутск. В числе ключевых проектов плана – строительство мостового перехода через реку Лена; благоустройство площади Ленина; строительство многофункционального кинопавильона полного цикла «Сахакино»; комплексное развитие территорий и жилой застройки, строительство «дальневосточных кварталов»; благоустройство набережной озера Сайсары и Сквера матери; строительство межвузовского кампуса, а также многофункционального образовательно-производственного комплекса среднего профессионального образования «Суперкампус». Крупнейшим объектом культуры, строительство которого идёт в рамках реализации мастер-плана, является здание Арктического центра эпоса и искусств и государственной филармонии Якутии. Он будет введён в строй в декабре этого года.
Арктический центр эпоса и искусств станет одним из крупнейших культурных комплексов России. Площадь строения составит 33 тыс. кв. м. В семиэтажном комплексе разместятся государственная филармония, театр «Олонхо» и Саха академический театр. Общая вместимость зрительных залов составит 1530 мест. Новый культурный кластер будет открыт на берегу озера Сайсары. Прилегающая к центру территория станет новым общественным пространством.
Дизайнеры Арктического центра эпоса и искусств задумали создать гармоничное пространство, которое визуально объединит музыку, культуру и природу Якутии. Общее фойе, оформленное по мотивам народного эпоса «Олонхо», будет связывать пространства филармонии и Арктического центра эпоса. Атриум будет наполнен воздухом и светом за счёт прозрачного фасада по всему периметру здания. Филармония и Арктический центр будут иметь собственные просторные фойе, площадью около 2 тыс. кв. м каждое. В них разместятся общественные зоны с ресторанами и кафе, административные и технические помещения, прогулочные галереи, библиотеки и детские комнаты.
- В Дальневосточном федеральном округе в рамках реализации мастер-планов предусматривается выполнение 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей. При поддержке Минвостокразвития России, КРДВ, федеральных министерств и ведомств, региональных властей работы проходят в городах: Благовещенск, Свободный, Белогорск, Владивосток, Артём, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Чита, Краснокаменск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Корсаков, Тында, Северобайкальск, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, - сообщили в министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
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