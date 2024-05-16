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В Бурятии детям помогут собраться в лагерь

В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации

В Улан-Удэ ведётся подготовка к летней оздоровительной кампании. Десять муниципальных загородных лагерей готовятся принять детей этим летом.

Для поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также детей из малообеспеченных и многодетных семей, в Советском районе столицы Бурятии объявлена акция «Собери ребёнка в детский лагерь». Каждый желающий может помочь, предоставив необходимые вещи из списка. Важно, чтобы все передаваемые вещи были чистыми, в хорошем состоянии или новыми.

Список вещей включает в себя:
- Спортивную обувь размером от 30 до 41;
- Футболки и майки роста от 140 до 180 см, размером от 38 до 48;
- Спортивные брюки роста от 140 до 180 см, размером от 38 до 48;
- Головные уборы (кепки, панамки) размера 54-58;
- Носки размером от 19 до 25.

Желающие принять участие в акции могут обратиться в администрацию Советского района по адресу: ул. Советская, 23, каб. 18а.

Акция также проводится и в Железнодорожном районе комиссией по делам несовершеннолетних районной администрации. Граждан просят не оставаться в стороне и оказать посильную материальную помощь. Помощь может быть оказана в виде новых вещей, спортивной обуви, сланцев, предметов личной гигиены и т.д.

Кроме этого, акция «Собери ребёнка в детский лагерь» стартовала и в районах Бурятии. Так, в Баргузинском районе неравнодушные могут помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей собраться в детский лагерь на летний отдых. Желательно, чтобы вещи были новые или в хорошем состоянии, чистые. В частности, детям нужны обувь спортивная, футболки и майки, спортивные брюки, носки, кепки и панамы. Вещи принимаются по адресу: с. Баргузин, ул. Братьев Козулиных, 66, каб. 2 (ОСЗН) и на ул. Ленина, 22 (КДН).

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Бурятия Улан-Удэ акция дети детский лагерь

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