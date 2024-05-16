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Жительницу Бурятии осудили за хищение электроэнергии на 50 с лишним тысяч

Жительницу Бурятии осудили за хищение электроэнергии на 50 с лишним тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она незаконно подключилась к сетям

Эта история началась ещё в 2019 году. Произошло всё в Селенгинском районе. При проверке технического состояния объектов электросетевого хозяйства энергетики выявили  бездоговорное потребление электроэнергии. Как выяснилось, одна из местных жительниц самовольно подключилась к сетям.

Сумма неосновательного обогащения в итоге составила 50 624 рубля. ПАО «Россети Сибирь» решило взыскать её через суд. Там иск удовлетворили частично. Женщину обязали вернуть компании 8 121 рубль. Кроме того, ей придётся покрыть расходы на оплату государственной пошлины, понесённые за подачу иска.

электроэнергия суд

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