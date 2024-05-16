Женщина упала прямо на спину
Поездка в трамвае обернулась большими неприятностями для 74-летней жительницы столицы Бурятии. Об этом инциденте рассказала в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» её дочь. Произошло всё ещё неделю назад, 8 мая. Примерно в 12:00 женщина ехала в вагоне, который следовал по маршруту № 4. Она направлялась с остановки «ВСГУТУ» в 20а квартал.
- У мамы немного болят ноги и ходит она медленно. Начала выходить на остановке «20а» через крайние двери. Водитель, не убедившись, что человек вышел, начал их закрывать. Дверь тяжёлая – трамвай старый. Маму ударило и отбросило на рельсы. Упала на спину, – поделилась дочь пострадавшей.
Пенсионерка не смогла подняться самостоятельно. Четверо пассажиров поспешили на помощь. Хотели вызвать скорую, но улан-удэнка отказалась, поскольку была в состоянии шока. Узнав о случившемся, дочь женщины начала звонить в МУП «Управление трамвая», но, не дождавшись ответа, отправилась туда сама.
В отделе безопасности её выслушали, извинились и пообещали разобраться в ситуации, а если нарушение после просмотра записей с камер подтвердится – наказать водителя. Однако никто так не позвонил, заявила анонимный автор.
- Неужели можно так халатно относиться к людям и не нести ответственности за свои действия? – возмутилась она – Прошу принять меры и впредь быть внимательными к пассажирам. Мама до сих пор в шоке и теперь боится ездить на трамваях.
Ситуацию прокомментировали в МУП. Там заверили, что сообщение об инциденте уже передали в службу. На предприятии начали проверку, после завершения которой должны связаться с дочерью пенсионерки. «Уважаемые пассажиры, любые проверки занимают определённое время», – добавили в управлении.
В Улан-Удэ пенсионерку ударило дверью трамвая и отбросило на рельсы
Происшествия, Фото:
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