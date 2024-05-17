Работы проводят на участке протяжённостью 7,4 км
Более 7 км дороги к посёлку Темник в Селенгинском районе Бурятии отремонтируют в этом году. Капитальный ремонт подъездной дороги вошёл в программу «Комплексное развитие сельских территорий» на этот год. В настоящее время подрядчик выполнил работы по демонтажу старых водопропускных труб, устройству земплотна. Стоимость работ составляет 164,9 млн рублей.
- Работы идут по графику. Здесь порядка 7,4 км. Проектом предусмотрен переходный тип покрытия. Грунт уложен, далее запланировано устройство ЩПС 2 слоя, это порядка 80 тыс. тонн, устройство 19 водопропускных труб, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
- Земляные работы закончены, приступаем к укладке труб и завозу ЩПС с дальнейшим устройством. По проекту сдать объект мы должны к 1 ноября, но я думаю, до 1 октября уже закончим. Сложности возникли только с доставкой материала, так как ЩПС мы возим с Тойского карьера, это порядка 83 км, - рассказал Александр Будажапов, гендиректор подрядной организации.
Подъезд к посёлку Темник в Селенгинском районе Бурятии закончат в этом году.
В Бурятии отремонтируют дорогу в Селенгинском районе
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