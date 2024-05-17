Мэрия Улан-Удэ оперативно заменила засохшее дерево на площади Советов

А вот клёны на площади Революции пока нет

14 мая в социальных сетях, включая паблик Аноним 03, разошёлся пост про «дерево-труп» на площади Советов.

«Никто его менять не собирается. Торчит, да и пусть торчит. Она, кстати, недалеко от здания Народного Хурала и почти под окнами кабинета главы Бурятии. Но это белая ворона. Остальные неплохо прижились».

«Деревья заменили позавчера ночью», - ответила на этот пост в OK.ru администрация Улан-Удэ 17 мая.

«Действительно, заменили! Респект и уважуха мэрии столицы Бурятии» - поблагодарил администрацию города автор первого поста за оперативность.

Как сообщал «Байкал-Daily», саженцы яблони сибирской высадили в конце улицы Ленина напротив площади Советов высадили в 2020 году во время большого ремонта этой части дороги. Новые деревья заменили привычные тополя, которым было уже по 40-50 лет. В прошлом году эти яблони подверглись атаке вредителей. Но, как видим, пережили эту напасть.







Только обследуют

Однако есть проблема с деревьями на площади Революции. Она ведь расположена довольно далеко от коридоров и окон республиканской и муниципальной власти. О них тоже говорилось в исходном посте. И тоже был получен ответ:

«Клёны гиннала (приречные) на площади Ревлюции обещали всего лишь обследовать. «В ближайшее время сотрудники городского лесничества проведут обследование данных деревьев. В случае того, если окажется дерево мертвым - его заменят», - ответило нам в OK.ru. почему-то само правительство Бурятии (!), а не мэрия», - говорится в новом сообщении.

Автор утверждает, что 17 мая, когда на клёнах уже пошли листики, «стало ясно, что из 18 клёнов, высаженных в 2021 году при реконструкции площади Революции за 43 млн рублей, засохли целых четыре. Одно дерево (его и будут обследовать) растёт, но его, как видим, изрядно покоцали вандалы».



