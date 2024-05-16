Бурятия примет участие в X международных детских спортивных играх

Их проведут в августе в Улан-Баторе



С 6 по 11 августа в столице Монголии, городе Улан-Батор пройдут X международные детские спортивные игры по 10 видам спорта. Мероприятие было утверждено постановлением монгольского правительства.



Помимо юных спортсменов из Монголии, в играх примут участие атлеты из России и Китая. В Улан-Батор приедут представители Бурятии и Внутренней Монголии.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в первых международных детских спортивных играх, которые прошли в 2009 году в столице Монголии, приняли участие более 300 спортсменов в 11 видах спорта. В 2019 году монгольская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей международных спортивных игр в России.

