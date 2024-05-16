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Бурятия примет участие в X международных детских спортивных играх

Бурятия примет участие в X международных детских спортивных играх
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Их проведут в августе в Улан-Баторе

С 6 по 11 августа в столице Монголии, городе Улан-Батор пройдут X международные детские спортивные игры по 10 видам спорта. Мероприятие было утверждено постановлением монгольского правительства.

Помимо юных спортсменов из Монголии, в играх примут участие атлеты из России и Китая. В Улан-Батор приедут представители Бурятии и Внутренней Монголии.

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», в первых международных детских спортивных играх, которые прошли в 2009 году в столице Монголии, приняли участие более 300 спортсменов в 11 видах спорта. В 2019 году монгольская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и пять бронзовых медалей международных спортивных игр в России.
Бурятия Монголия спорт дети

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