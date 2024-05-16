Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Буддийская традиционная Сангха России с прискорбием извещает сообщают о завершении земной жизни Ачун Галсан ламы, известного эмчи ламы (лекаря) Иволгинского дацана в Бурятии.
Ачун Галсан лама родился в 1971 году в тибетской провинции Амдо. Поступил учиться в монастырь Сера Же на юге Индии, штат Карнатака, затем перевёлся в институт тибетской медицины и астрологии «Менцикан», который находится в городе Дхарамсала (штат Химачал Прадеш, Индия). После окончания «Менцикана» переехал в Россию в 2004 году, преподавал буддийскую медицину в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» им. Д.Д. Заяева и практиковал в Иволгинском дацане.
- Выражаем соболезнование родным, близким и ученикам Ачун Галсан ламы. Примите наши молитвы о его безмятежном пути и пребывании в Тушите, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
В дацанах Сангхи проведут молебен Юрол Маани.
Ушёл из жизни известный в Бурятии эмчи-лама
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