Молодёжь Бурятии приглашают принять участие во всероссийском конкурсе

Он посвящён малой родине

Молодые жители Дальневосточного федерального округа могут принять участие в конкурсе «Моя страна – моя Россия». Нужно предложить инициативу по развитию своего города или села, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Конкурс «Моя страна – моя Россия» направлен на привлечение молодёжи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сёл, а также на создание социальных лифтов для личностной и профессиональной самореализации.

Дальнему Востоку и Арктике посвящено направление номинации «Моя гордость. Моя малая родина (мой город, мое село)» - «Мой Дальний Восток. Моя Арктика». Это направление должно способствовать улучшению имиджа Дальнего Востока как территории, благоприятной для жизни и перспективной для профессионального и карьерного развития. Проекты должны поддерживать и мотивировать молодежь для развития на Дальнем Востоке, расширять представления молодежи о возможностях самореализации в регионе. Также можно популяризировать профессии и специальности, востребованные ключевыми отраслями экономики Дальневосточного федерального округа с учетом стратегии социально-экономического развития региона.

Участие в конкурсе, по мнению КРДВ, - это:

- возможность рассказать о своём проекте на федеральном уровне;

- возможность внести личный вклад в развитие региона и страны;

- информационная поддержка;

- стажировки и трудоустройство в организациях-партнерах;

- бесплатные образовательные программы в рамках постконкурсного сопровождения;

- знакомство с единомышленниками из разных регионов России;

- торжественное награждение победителей с участием представителей органов государственной власти;

- сертификат на путешествие по России по программе партнёров конкурса – «Больше, чем путешествие».

В прошлом году участниками Всероссийского конкурса стали более 100 тысяч человек.

«Каждый из них не просто любит малую родину, но знает, как сделать жизнь в своем городе или селе лучше», - отметили в КРДВ.

Узнать подробности о конкурсе и номинациях 2024 года можно на сайте проекта.



Как сообщал «Байкал-Daily», в 2023 году школьник из Бурятии получил медаль проекта «Моя страна – моя Россия» и диплом третьей степени.

А в 2022 году десятиклассница из Закаменского района победила в этом конкурсе.





Возрастное ограничение 12+