Итоги объявят 28 мая
Более 12,5 тысяч человек приняли участие в Байкальском экологическом диктанте. Мероприятие состоялось 15 мая.
В этом году диктант был приурочен к Году семьи, столетию Всероссийского общества охраны природы и 70-летию деятельности Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
В 28 регионах было зарегистрировано 460 опорных площадок, от Сахалинской области до Луганской Народной Республики. Принять участие в акции смогли все желающие, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском государственном университете. Сам текст составлен детским писателем Анной Масленниковой, а прочитан учителем начальных классов общеобразовательной школы №4 города Шелехова, победителем регионального конкурса «Учитель года – 2024» Алёной Михалевой.
Текст диктанта содержал информацию об озере Байкал и реке Ангаре, о природной, культурно-исторической и экологической ценности Байкальского региона, его многонациональности и этнографических особенностях.
Результаты диктанта подведут 28 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Напомним, что первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, его участниками стали более 2500 человек. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников диктанта.
Байкальский диктант написали более 12000 человек
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»
Водитель «кинул» пассажира и она не успела на свой рейс
Конец рабочей недели ожидается дождливым
Он прошёл на Театральной площади
Она незаконно подключилась к сетям
Она ожидается в нескольких районах республики
Впереди у спортсменов республиканские соревнования
Также военные получили бензопилы
Об этом рассказали в УФСИН
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты
А ещё 10% отправятся в лагеря
Акция прошла в Мухоршибири