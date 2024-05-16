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Байкальский диктант написали более 12000 человек

Байкальский диктант написали более 12000 человек
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Итоги объявят 28 мая

Более 12,5 тысяч человек приняли участие в Байкальском экологическом диктанте. Мероприятие состоялось 15 мая.

В этом году диктант был приурочен к Году семьи, столетию Всероссийского общества охраны природы и 70-летию деятельности Иркутского отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП).

В 28 регионах было зарегистрировано 460 опорных площадок, от Сахалинской области до Луганской Народной Республики. Принять участие в акции смогли все желающие, прошедшие регистрацию на любой из созданных площадок. Главная площадка, с которой транслировался текст, была организована в Байкальском государственном университете. Сам текст составлен детским писателем Анной Масленниковой, а прочитан учителем начальных классов общеобразовательной школы №4 города Шелехова, победителем регионального конкурса «Учитель года – 2024» Алёной Михалевой.

Текст диктанта содержал информацию об озере Байкал и реке Ангаре, о природной, культурно-исторической и экологической ценности Байкальского региона, его многонациональности и этнографических особенностях.

Результаты диктанта подведут 28 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, что первый Байкальский экологический диктант состоялся в 2021 году, его участниками стали более 2500 человек. Абсолютную грамотность и знания по байкаловедению продемонстрировали 76 участников диктанта.

Байкал диктант экология акция

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