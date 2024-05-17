Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка





Жители баунтовского села Багдарин отправили в группу «Баунт-инфо.24/7» фото, сделанное возле кладбища. Рядом с ним растут кучи мусора.- Это просто ужас. В нескольких метрах находится кладбище наших предков. Через несколько лет будем хоронить людей на свалке, – заявили сельчане.Замруководителя райадминистрации по инфраструктуре Алексей Дашиев сообщил, что в середине апреля с одним ООО заключили контракт на содержание свалки. В конце прошлого месяца там провели первичные работы.- До 1 июня подрядчик произведёт остальные и далее будет убирать мусор ежемесячно, – подчеркнули в районной администрации.