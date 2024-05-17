Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка

Сельчане боятся, что скоро будут хоронить людей на помойке
Жители баунтовского села Багдарин отправили в группу «Баунт-инфо.24/7» фото, сделанное возле кладбища. Рядом с ним растут кучи мусора.
- Это просто ужас. В нескольких метрах находится кладбище наших предков. Через несколько лет будем хоронить людей на свалке, – заявили сельчане.
Замруководителя райадминистрации по инфраструктуре Алексей Дашиев сообщил, что в середине апреля с одним ООО заключили контракт на содержание свалки. В конце прошлого месяца там провели первичные работы.
- До 1 июня подрядчик произведёт остальные и далее будет убирать мусор ежемесячно, – подчеркнули в районной администрации.
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Сельчане боятся, что скоро будут хоронить людей на помойке
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