На данный момент это единственный подобный центр в регионе
В Бурятии начал работу единственный региональный центр по приёму экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Его открыли в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Об этом заявил ректор ВСГУТУ Игорь Сизов в своём телеграм-канале.
- Решением Минобрнауки на базе нашего университета открыт региональный центр по проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан. Это решение налагает огромную ответственность на университет. Подготовили помещение, документацию. Наши преподаватели имеют необходимую квалификацию, - поделился Игорь Сизов.
В центре принимают экзамены по трём уровням: для получения разрешения на работу или патента (уровень 1), для получения разрешения на временное проживание в РФ (уровень 2) и для получения разрешения на вид на жительство в РФ (уровень 3). Продолжительность испытаний составляет от 80 до 90 минут.
Как отметили во ВСГУТУ, в апреле этого года коммерческие компании были исключены из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Такое поручение дал министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с руководителями вузов. Он акцентировал внимание на необходимости сделать процедуру экзамена более прозрачной и тщательной, что можно обеспечить путём передачи права приёма экзаменов государственным вузам.
В Бурятии открылся центр по приёму экзаменов для иностранцев
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