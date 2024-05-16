«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
В Забайкалье, на инвестиционной сессии, которая прошла 14 мая, презентовали проект по созданию природного парка «Багуловая роща».
- Есть желание создать в нашем округе уникальное место с красивым ландшафтным дизайном. Планирую разводить многолетние кустарники и цветы, которые хорошо переносят наш забайкальский климат, - рассказала автор проекта.
Земельный участок под парк собираются разместить на территории сельского поселения Ага-Хангил в Агинском Бурятском округе. В зелёной зоне планируют построить жилые корпуса для приёма гостей и туристов.
Экспертная группа поддержала идею «Багуловой рощи». Предпринимателю предложили участвовать в конкурсе по предоставлению грантов на 2025-2026 годы. Для строительства гостевого комплекса рекомендовали подготовить документы на федеральную субсидию по линии развития туризма с софинансированием 50%, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе хотят создать природный парк
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