Супруги пришли туда подавать заявление о разводе
Всё произошло в Саянске в соседней Иркутской области утром 16 мая. Местные жители – 25-летний молодой человек и 21-летняя девушка – пришли в ЗАГС, чтобы подать заявление о расторжении брака. В какой-то момент парень достал нож и нанёс им несколько ударов молодой жене.
Она скончалась ещё до приезда медиков. Известно, что у девушки осталась маленькая дочь. В СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело об убийстве – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, расследование которого проконтролирует прокуратура.
Злоумышленника уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в областной прокуратуре.
Житель Иркутской области зарезал 21-летнюю жену прямо в ЗАГСе
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью
Будучи главным бухгалтером сельской администрации, она завышала себе зарплату
Верховный суд Бурятии оставил без изменения назначенное районным судом наказание
К ним выезжали спасатели
Также на удочку мошенников попались друзья мужчины
Мужчине грозит крупный штраф
Возбуждено уголовное дело
Собственника павших животных не удалось установить
На Трубачеева произошёл мощный потоп
Автомобилист сбил столб, в результате чего погиб пассажир
Мужчина скончался в больнице
Полицейского вызвала жена мужчины, учинившего скандал
Причиной стало короткое замыкание
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке
Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах