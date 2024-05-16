Также военные получили бензопилы
Судебные приставы Иркутской области с 2023 года отправили в зону специальной военной операции восемь автомобилей, которые конфисковали у должников, осуждённых за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Среди них, например, грузовой автомобиль УА3-22069, кроссовер Mitsubishi Outlander, а также внедорожник Lexus NX200T, сообщили в пресс-службе областного ГУФССП.
Помимо автомобилей, в Министерство обороны РФ были переданы лампа-фара и бензопилы. Последние конфисковали у должников, признанных виновными в незаконной рубке.
В службе судебных приставов отмечают, что конфискованное имущество передают на нужды войск не в первый раз. Эта процедура проводится в соответствии с постановлением правительства РФ от 14.11.2022 № 2054, регламентирующего порядок передачи имущества, обращенного в собственность.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно глава Бурятии Алексей Цыденов поручил минтрансу совместно с УГИБДД проработать вопрос передачи конфискованных автомобилей в зону специальной военной операции.
Приставы Иркутской области отправили в зону СВО конфискованные у должников авто
Общество, Фото:
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