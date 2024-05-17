Улан-удэнцы успели насвинячить в обновлённой зоне отдыха

Не прошло и суток, как в мини-парке на площади Советов в Улан-Удэ успели напакостить. На газоне с топиариями набросали мелкий мусор. Там даже валялись окурки, однако потом они куда-то исчезли.
Вопреки призывам беречь фигуры животных из искусственной травы, на них забираются дети. В комитете городского хозяйства сообщили, что территорию приведут в порядок 17 мая.
- Сотрудники комбината по благоустройству будут чистить искусственный газон от бычков и другого мусора. Просим горожан не сорить в летней зоне отдыха и бережно относиться к объектам, – в очередной раз обратились к улан-удэнцам в комитете городского хозяйства.
Мини-парк с топиариями, беседками и качелями в центре города развернут уже в третий раз. Впервые он появился там летом 2022-го.
Помимо рояля и коней, на площади Советов будут ещё четыре фигуры из искусственной травы – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё центр Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.
Помимо рояля и коней, на площади Советов будут ещё четыре фигуры из искусственной травы – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё центр Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.