16 мая

Популярное

Жители Бурятии полюбили спать в санаториях

Жители Бурятии полюбили спать в санаториях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За год число ночёвок там перевалило за 279 тысяч

Бурятия вошла в топ-3 дальневосточных регионов по ночёвкам в санаториях в ушедшем 2023 году. Их число составило 297 100 – на 5,7% больше, чем в 2022-ом. Об этом сообщили в Бурятстате со ссылкой на портал «Санатории-России».

На первом месте в ДФО оказалось Приморье – гости санаториев провели там 430 300 ночей. Третье в списке – Забайкалье с показателем в 182 500. Наибольшей популярностью при этом пользуются здравницы для лечения болезней сердца, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта.
Бурятстат санаторий

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности
В Улан-Удэ отпразднуют День славянской письменности
Общество, 16.05.2024
Также в городе отметят Общероссийский день библиотек
На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества
На берегах Селенги проведут фестиваль народного творчества
Общество, 16.05.2024
В районе Бурятии вновь зацветёт «Миндалецвет»
Общественник предложил проводить в Улан-Удэ ежемесячный субботник
Общественник предложил проводить в Улан-Удэ ежемесячный субботник
Общество, 16.05.2024

Весеннего и осеннего Чингису Болотову мало

Жители Бурятии полюбили спать в санаториях
Жители Бурятии полюбили спать в санаториях
Общество, 16.05.2024
За год число ночёвок там перевалило за 279 тысяч
В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю
В селе Бурятии люди рискуют провалиться под землю
Общество, 16.05.2024
Люк на дороге прикрыли гнилыми досками

В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок
В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок
Общество, 16.05.2024
Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей
На ипподроме в Улан-Удэ впервые за 15 лет пройдут конные скачки
На ипподроме в Улан-Удэ впервые за 15 лет пройдут конные скачки
Общество, 16.05.2024
Призовой фонд чемпионата Бурятии по конным скачкам составит 1 млн
В Агинском округе хотят создать природный парк
В Агинском округе хотят создать природный парк
Общество, 16.05.2024
«Багуловая роща» появится в Могойтуйском районе
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
Общество, 16.05.2024
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
Общество, 16.05.2024
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
Общество, 16.05.2024
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^