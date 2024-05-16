За год число ночёвок там перевалило за 279 тысяч
Бурятия вошла в топ-3 дальневосточных регионов по ночёвкам в санаториях в ушедшем 2023 году. Их число составило 297 100 – на 5,7% больше, чем в 2022-ом. Об этом сообщили в Бурятстате со ссылкой на портал «Санатории-России».
На первом месте в ДФО оказалось Приморье – гости санаториев провели там 430 300 ночей. Третье в списке – Забайкалье с показателем в 182 500. Наибольшей популярностью при этом пользуются здравницы для лечения болезней сердца, опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта.
Жители Бурятии полюбили спать в санаториях
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