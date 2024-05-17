В Тунке гнездятся несколько пар этих краснокнижных птиц
Недавно в Тункинский национальный парк прилетел орёл-могильник, занесённый в Красные книги России и Бурятии.
В Тунке гнездится несколько пар этого редкого вида. Делают они это на высоких деревьях, рядом с открытыми участками. В кладке обычно одно-два, реже – три яйца, которые самка и самец совместно насиживают 38-45 дней. Птенцы сидят в гнезде около 10 недель и затем ещё долго держатся в его окрестностях.
Питаются могильники в основном длиннохвостыми сусликами, но добывают и других грызунов, а также зайцев и птиц. Они – одни из самых величественных представителей семейства ястребиных и именно эта птица изображена на российском гербе.
- А ещё в некоторых языческих культах могильник был символом отваги и мужества – считалось, что оберег с его изображением давал своему обладателю эти качества. Своё название вид получил в начале 20 века из-за того, что орнитологи часто видели его на местах древних захоронений, – рассказали в Тункинском нацпарке.
По другой версии, могильника нарекли так из-за того, что он частенько закапывает недоеденную добычу. В западной Европе, где этот орёл тоже встречается, хоть и значительно реже, его называют «солнечным» или «императорским», да и в классификаторах названием по-латыни пишется как Aquila heliaca, что в переводе означает именно «орёл солнечный».
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
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