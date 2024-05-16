16 мая

15 мая

Популярное

В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»

В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
Общество,  Фото:комитет по образованию администрации Улан-Удэ
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города

В Улан-Удэ подвели итоги традиционного конкурса «Маленькие виртуозы». В этом году музыкальный конкурс-фестиваль проходил в седьмой раз. В нём приняли участие 11 музыкальных коллективов детских садов столицы Бурятии Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, по результатам заочного этапа в финал прошли пять коллективов. По итогам финала конкурс победителями и призёрами стали:
- Гран-при - детский сад №143«Золотая рыбка», руководитель Альфия Захарова;
- 1 место - детский сад №70 «Солнышко», руководитель Наталья Чеснокова;
- 2 место - детский сад №161 «Ёлочка», руководитель Татьяна Лобозерова;
- 3 место разделили детский сад №86 «Оюна», руководитель Марина Акулова и детский сад №143 «Золотая рыбка», руководитель Евгения Негина.
Улан-Удэ конкурс дети детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
В Бурятии детям помогут собраться в лагерь
Общество, 16.05.2024
Стартовала акция по сбору вещей для ребят в трудной жизненной ситуации
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
В ДФО строится один из крупнейших культурных комплексов России
Общество, 16.05.2024
В этом году в Якутске появится Арктический центр эпоса и искусств
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
Общество, 16.05.2024
Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города
В Бурятии раздадут субсидии на соцпроекты для молодёжи
В Бурятии раздадут субсидии на соцпроекты для молодёжи
Общество, 16.05.2024
Срок приёма заявок на предоставление грантов продлён до 24 мая
В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи
В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи
Общество, 16.05.2024
Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур
В Бурятии выбрали «Семьи года»
В Бурятии выбрали «Семьи года»
Общество, 16.05.2024
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ушёл из жизни известный в Бурятии эмчи-лама
Ушёл из жизни известный в Бурятии эмчи-лама
Общество, 16.05.2024
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Власти Улан-Удэ заявили о «неточностях» о повреждённом стадионе
Власти Улан-Удэ заявили о «неточностях» о повреждённом стадионе
Общество, 16.05.2024
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»
Улан-удэнка рассказала, как таксист вогнал её в огромный кредит
Улан-удэнка рассказала, как таксист вогнал её в огромный кредит
Общество, 16.05.2024
Водитель «кинул» пассажира и она не успела на свой рейс
Бурятии к воскресенью ожидается 28-градусная жара
Бурятии к воскресенью ожидается 28-градусная жара
Общество, 16.05.2024
Конец рабочей недели ожидается дождливым

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^