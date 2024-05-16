Определены лучшие музыкальные коллективы детсадов города
В Улан-Удэ подвели итоги традиционного конкурса «Маленькие виртуозы». В этом году музыкальный конкурс-фестиваль проходил в седьмой раз. В нём приняли участие 11 музыкальных коллективов детских садов столицы Бурятии Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, по результатам заочного этапа в финал прошли пять коллективов. По итогам финала конкурс победителями и призёрами стали:
- Гран-при - детский сад №143«Золотая рыбка», руководитель Альфия Захарова;
- 1 место - детский сад №70 «Солнышко», руководитель Наталья Чеснокова;
- 2 место - детский сад №161 «Ёлочка», руководитель Татьяна Лобозерова;
- 3 место разделили детский сад №86 «Оюна», руководитель Марина Акулова и детский сад №143 «Золотая рыбка», руководитель Евгения Негина.
В Улан-Удэ выявили «Маленьких виртуозов»
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