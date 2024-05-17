Запрет будет действовать в дни проведения последних звонков
В Иркутской области в дни проведения последних звонков будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции с 8 до 23 часов. Ограничения не распространяются на объекты общественного питания. Об этом рассказали в региональной службе потребительского рынка и лицензирования.
Даты празднования последних звонков определены органами местного самоуправления. Так, в городах области мероприятия пройдут в следующие дни: Братск - 18 мая, Зима - 24 мая, Иркутск - 24 и 25 мая, Саянск - 25 мая, Свирск - 24 мая, Тулун - 24 и 25 мая, Усолье-Сибирское - 24 мая, Усть-Илимск - 24 мая, Черемхово - 24 мая, Ангарск - 24 и 25 мая, Бодайбо - 25 мая. В Усть-Ордынском Бурятском округе: Аларский район - 24 мая, Баяндаевский район - 24 мая, Боханский район - 24 мая, Нукутский район - 24 мая (25 мая в Новонукутской СОШ), Осинский район – 24 мая (17 мая в с. Оса), Эхирит-Булагатский район - 24 мая.
- Продажа алкогольной продукции (включая пиво и пивные напитки) в дни запретов является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, - напомнили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Иркутской области ограничат розничную продажу алкоголя
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