Причиной стало короткое замыкание
Жилой дом сгорел вечером 15 мая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь охватил дом изнутри, произошёл переход пламени на крышу гаража, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар потушили в течение двух часов на общей площади 158 квадратных метров.
Дом выгорел изнутри, также огонь уничтожил крышу гаража.
Пострадавших нет: на момент возгорания хозяев не было.
По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в селе Поселье частный дом едва не сгорел из-за возгорания натяжного потолка.
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
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