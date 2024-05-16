16 мая

15 мая

Популярное

В Бурятии сгорел жилой дом

В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Причиной стало короткое замыкание

Жилой дом сгорел вечером 15 мая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения огонь охватил дом изнутри, произошёл переход пламени на крышу гаража, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Пожар потушили в течение двух часов на общей площади 158 квадратных метров.

Дом выгорел изнутри, также огонь уничтожил крышу гаража.

Пострадавших нет: на момент возгорания хозяев не было.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электрической проводки.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в селе Поселье частный дом едва не сгорел из-за возгорания натяжного потолка.

пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ виновник страшного ДТП не смог оспорить приговор
В Улан-Удэ виновник страшного ДТП не смог оспорить приговор
Происшествия, 16.05.2024
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке
В Бурятии лесные пожары тушат более 100 человек
В Бурятии лесные пожары тушат более 100 человек
Происшествия, 16.05.2024
Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах
В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП
В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП
Происшествия, 16.05.2024
На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля
В Бурятии опрокинулась лодка с людьми
В Бурятии опрокинулась лодка с людьми
Происшествия, 16.05.2024
Они смогли сами выбраться на берег
Рабочие оставили центр Улан-Удэ без света
Рабочие оставили центр Улан-Удэ без света
Происшествия, 16.05.2024
Электроэнергии не было два часа
В Улан-Удэ отметили снижение преступности в одном из районов
В Улан-Удэ отметили снижение преступности в одном из районов
Происшествия, 15.05.2024
Однако выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полицейским
Житель Бурятии схлопотал штраф за неповиновение полицейским
Происшествия, 15.05.2024
Мужчина, будучи пьяным, ругался, хватался за форменную одежду сотрудников полиции
В Улан-Удэ ребёнок стал жертвой мошенников, пытаясь получить «золото» в игре
В Улан-Удэ ребёнок стал жертвой мошенников, пытаясь получить «золото» в игре
Происшествия, 15.05.2024
Аферисты оформили кредит на маму мальчика в онлайн-сервисе банка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^