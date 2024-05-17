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Ангарчанину, убившему подругу и закопавшему тело в компостной яме, дали 15 лет

Ангарчанину, убившему подругу и закопавшему тело в компостной яме, дали 15 лет
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Мужчина бил женщину стеклянной бутылкой по голове

65-летний ангарчанин признан виновным в убийстве знакомой. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

- Установлено, что в конце августа 2023 года в одном из домов в микрорайоне Байкальск города Ангарск в ходе распития спиртных напитков 65-летний мужчина из ревности нанёс своей знакомой удары рукой и стеклянной бутылкой по голове, а также один удар ножом в шею. От полученных ранений женщина скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

После чего мужчина замёл следы преступления. Он закопал труп в компостной яме, а спустя полтора месяца выкинул его в мусорный бак.

Однако следователи при содействии сотрудников уголовного розыска установили личность фигуранта и задержали его.

 
Ангарский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.
убийство

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