Ангарчанину, убившему подругу и закопавшему тело в компостной яме, дали 15 лет

65-летний ангарчанин признан виновным в убийстве знакомой. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
- Установлено, что в конце августа 2023 года в одном из домов в микрорайоне Байкальск города Ангарск в ходе распития спиртных напитков 65-летний мужчина из ревности нанёс своей знакомой удары рукой и стеклянной бутылкой по голове, а также один удар ножом в шею. От полученных ранений женщина скончалась, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
После чего мужчина замёл следы преступления. Он закопал труп в компостной яме, а спустя полтора месяца выкинул его в мусорный бак.
Однако следователи при содействии сотрудников уголовного розыска установили личность фигуранта и задержали его.
Ангарский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.