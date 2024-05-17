17 мая

16 мая

Популярное

Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы

Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мобильный онлайн-гейминг – одно из популярных сегодня направлений

У геймеров из Бурятии появилась возможность запускать тяжёлые игры удалённо. При этом их не нужно скачивать; более полутора тысяч пользователей дают доступ к играм на своих компьютерах.

Игровым маркетплейсом распределённого туманного гейминга МТС Fog Play пользуются более ста тысяч игроков. Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. Таким образом доступно более 10 тысяч игр.

Недавно платформу также внедрили на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера. Играть можно с помощью любого игрового геймпада.

- Во всем мире около трёх миллиардов людей, которые регулярно играют в видеоигры в различных форматах. Одно из популярных направлений сегодня – мобильный онлайн-гейминг. Специально для любителей игр со смартфона к началу лета запустим предложение, включающее тариф с безлимитным интернетом. В проекте будут участвовать такие игры, как Devil May Cry: Peak of Combat и Mobile Legends: Bang Bang и другие. Это поможет геймерам без дополнительных расходов продолжать игровой процесс за пределами сети WiFi, - отметила директор МТС в Республике Бурятии Жанна Дорошова.

Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.

компьютерная игра интернет мобильная связь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
Общество, 17.05.2024
Он потерял сознание и не приходил в себя
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
В нацпарк в Бурятии прилетел могильник
Общество, 17.05.2024
В Тунке гнездятся несколько пар этих краснокнижных птиц
Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка
Возле кладбища в селе Бурятии разрастается свалка
Общество, 17.05.2024
Сельчане боятся, что скоро будут хоронить людей на помойке
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Улан-удэнцев просят помочь собрать нуждающихся детей в лагеря
Общество, 17.05.2024
Можно принести как новые, так и б/у вещи в хорошем состоянии
Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Геймеры из Бурятии смогут удалённо запускать тяжёлые игры с помощью новой платформы
Общество, 17.05.2024
Мобильный онлайн-гейминг – одно из популярных сегодня направлений 
В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
В Бурятии почтили память сотрудника Росгвардии турниром по гиревому спорту
Общество, 17.05.2024
Алексей Продубнов погиб при исполнении служебного долга
В Бурятии инвалида не обеспечивали мочеприёмниками и катетерами
В Бурятии инвалида не обеспечивали мочеприёмниками и катетерами
Общество, 17.05.2024
В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация кошек
В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация кошек
Общество, 17.05.2024
Акция распространяется как на кошек, так и на котов
Врачи Бурятии рассказали, как избежать гипертонии
Врачи Бурятии рассказали, как избежать гипертонии
Общество, 17.05.2024
Жителям республики рекомендуют правильно питаться и вести здоровый образ жизни
Житель Бурятии остался без «Жигулей» из-за пьяной езды
Житель Бурятии остался без «Жигулей» из-за пьяной езды
Общество, 17.05.2024
Также мужчину приговорили к обязательным работам
В Улан-Удэ сдвинули грандиозный ремонт трамвайных путей на Элеваторе
В Улан-Удэ сдвинули грандиозный ремонт трамвайных путей на Элеваторе
Общество, 17.05.2024
С ним решили повременить до окончания учебного года
В Бурятии с начала года выявили 152 больных ВИЧ-инфекцией
В Бурятии с начала года выявили 152 больных ВИЧ-инфекцией
Общество, 17.05.2024
ВИЧ-инфекция остаётся неизлечимым заболеванием, но успехи в лечении позволили перевести это заболевание в разряд хронических
В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке
В Бурятии сельчан возмутило отсутствие туалета на детской площадке
Общество, 17.05.2024
Родители заявили, что ребятишки играют на ней полдня 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^