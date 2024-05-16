В Улан-Удэ отключат холодную воду

Запланированы ремонтные работы



17 мая в Октябрьском районе Улан-Удэ планируется отключение холодное водоснабжение. Причина – плановые рабоы по замене запорной арматуры на водопроводной сети по улице Братская, 56. Без воды местные жители пробудут с 10:00 до 16:00



В МУП «Водоканал» сообщили, что будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию о её местонахождении можно по телефонам диспетчерской службы предприятия: 44-00-00, 44-10-33.



Список адресов, попадающих под отключение:



1) Ул. Саянская 5, Байкальская фармацевтическая компания;

2) Ул. Ключевская 76г, Автомойка;

3) Жилые дома по ул. Саянская 1, 3, 7 (2 этажа);

4) Жилые дома по ул. Тобольская 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 66, 68, 70, 72, 76 (2 этажа);



Жилые дома частного сектора:



1) Ул. Тобольская 48а, 51, 58,62,64;

2) Ул. Братская 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 56, 58, 66;

3) Ул. Жиримская 1, 3, 5, 7, 1а, 2, 4, 6, 8, 10;

4) Ул. Саянская 8, 10, 14.



