В Улан-Удэ развернётся фестиваль настолок

Мероприятие проведут в библиотеке на проспекте Строителей



С 18 по 19 мая в Улан-Удэ пройдёт первый фестиваль настольных и ролевых игр «Бросай кости». Его проведут в библиотеке №24 им. Н.Г. Дамдинова.



Как сообщает централизованная библиотечная система города, запланированы проведение 30 разнообразных игр, турниры, мастер-классы и многое другое для детей и взрослых, для новичков и продвинутых. Также организаторы обещают лаунж-зону, тематические квизы, викторины и детскую игровую зону. Кроме этого, в рамках фестиваля состоится ролевая постапокалиптическая игра.



Возрастное ограничение: 6+.

