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В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи

В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи
Общество,  Фото:УУГСД
Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур

В Улан-Удэ отметили столетие бурятской фармацевтики необычным способом. В парке «Юбилейный» прошла акция по высадки аллеи фармацевтов.

- Зелёная аллея станет не только украшением парка, но и напоминанием о важном вкладе фармацевтов в развитие системы здравоохранения. Ведь без качественных лекарств и профессионализма специалистов невозможно представить современную медицину, - отметили в горсовете Улан-Удэ.

Аллея также появилась и Заиграевском районе Бурятии. 14 мая в селе Шабур состоялся торжественный митинг в честь открытия аллеи Героев – воинов СВО. Альберт Иванов и Андрей Берсенев родились в этом селе. Молодые люди погибли, исполняя своей воинский долг в зоне спецоперации.

Право открыть мемориальные доски погибшим героям предоставили новому поколению – ученикам Шабурской школы. Память всех погибших в зоне СВО собравшиеся почтили минутой молчания.

В этот же день заложили аллею Героев – высадили первые саженцы голубых елей, сообщили в администрации Заиграевского района.

Бурятия Улан-Удэ аллея озеленение

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