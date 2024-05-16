Акции прошли в Улан-Удэ и селе Шабур
В Улан-Удэ отметили столетие бурятской фармацевтики необычным способом. В парке «Юбилейный» прошла акция по высадки аллеи фармацевтов.
- Зелёная аллея станет не только украшением парка, но и напоминанием о важном вкладе фармацевтов в развитие системы здравоохранения. Ведь без качественных лекарств и профессионализма специалистов невозможно представить современную медицину, - отметили в горсовете Улан-Удэ.
Аллея также появилась и Заиграевском районе Бурятии. 14 мая в селе Шабур состоялся торжественный митинг в честь открытия аллеи Героев – воинов СВО. Альберт Иванов и Андрей Берсенев родились в этом селе. Молодые люди погибли, исполняя своей воинский долг в зоне спецоперации.
Право открыть мемориальные доски погибшим героям предоставили новому поколению – ученикам Шабурской школы. Память всех погибших в зоне СВО собравшиеся почтили минутой молчания.
В этот же день заложили аллею Героев – высадили первые саженцы голубых елей, сообщили в администрации Заиграевского района.
В населённых пунктах Бурятии высадили новые аллеи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике определены победители регионального этапа всероссийского конкурса
Ачун Галсан лама практиковал в Иволгинском дацане
Однако вопросы о состоянии спортивного объекта «рассмотрят по существу»
Водитель «кинул» пассажира и она не успела на свой рейс
Конец рабочей недели ожидается дождливым
Он прошёл на Театральной площади
Она незаконно подключилась к сетям
Она ожидается в нескольких районах республики
Впереди у спортсменов республиканские соревнования
Также военные получили бензопилы
Об этом рассказали в УФСИН
Ситуация с лесными возгораниями в республике дошла до Генпрокуратуры
Мать до сих пор не получила причитающиеся ей выплаты
А ещё 10% отправятся в лагеря
Акция прошла в Мухоршибири