Православные Бурятии отметят день празднования одной из самых почитаемых икон
18 мая в приходе Святого пророка Божия Илии города Улан-Удэ состоится традиционный крестный ход в честь чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Мероприятие проведут по окончании божественной литургии.
- При Ильинском приходе давно и плодотворно работает епархиальный отдел по утверждению и сохранению трезвости. После крестного хода в храме будет совершён молебен на принятие обетов трезвости. Завершится праздник общей трапезой, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Крестный ход стартует от Ильинского храма в посёлке Восточный в 10:30.
Возрастное ограничение: 0+.
По Улан-Удэ пройдёт крестный ход
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