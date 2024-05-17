По Улан-Удэ пройдёт крестный ход

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Православные Бурятии отметят день празднования одной из самых почитаемых икон



18 мая в приходе Святого пророка Божия Илии города Улан-Удэ состоится традиционный крестный ход в честь чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Мероприятие проведут по окончании божественной литургии.



- При Ильинском приходе давно и плодотворно работает епархиальный отдел по утверждению и сохранению трезвости. После крестного хода в храме будет совершён молебен на принятие обетов трезвости. Завершится праздник общей трапезой, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Крестный ход стартует от Ильинского храма в посёлке Восточный в 10:30.



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