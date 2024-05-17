В Бурятии определили чемпионов среди спортсменов с ПОДА

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

В соревнованиях участвовали 10 команд



15 мая в Улан-Удэ в третий раз прошёл чемпионат Республики Бурятия по дисциплинам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили в таких видах спорта, как пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, дартс, шахматы и шашки.



Всего в чемпионате участвовало 125 спортсменов из 10 команд: от трёх районов города Улан-Удэ, Загорска, а также от Джидинского, Кяхтинского, Еравнинского, Бичурского, Мухоршибирского и Иволгинского районов.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, было разыграно 28 комплектов медалей в личном зачёте среди мужчин и женщин. Победителями чемпионата стали:



Пауэрлифтинг

- Иванов Владимир (в/к до 65 кг) – Октябрьский район;

- Назаров Владимир (в/к до 80 кг) – Загорск;

- Аюшеев Виктор (в/к свыше 80 кг) – Кяхтинский район;

- Батуева Оксана (в/к до 61 кг) – Джидинский район;

- Цыбендоржиева Елена (в/к до 73 кг) – Джидинский район;

- Колодина Ольга (в/к свыше 73 кг) – Загорск.



Армрестлинг

- Хомяков Виталий (в/к до 75 кг, на левой руке) – Загорск;

- Мигутский Максим (в/к до 75 кг, на правой руке) – Мухоршибирский район;

- Цыренов Цырен-Дондок (в/к свыше 75 кг, на левой руке) – Еравнинский район;

- Ярин Максим (в/к свыше 75 кг, на правой руке) – Загорск;

- Батуева Оксана (в/к до 65 кг, на левой руке) – Джидинский район;

- Балтуева Дарина (в/к до 65 кг, на правой руке) – Иволгинский район;

- Нимаева Татьяна (в/к свыше 65 кг, на левой руке) – Иволгинский район;

- Нимаева Татьяна (в/к свыше 65 кг, на правой руке) – Иволгинский район.



Настольный теннис

- Давыдов Родион (категория «поражение н/к») – Железнодорожный район;

- Саляхов Никита (категория «поражение в/к») – Железнодорожный район;

- Шаманов Виктор (категория «колясочники») – Загорск;

- Гулгенов Бадмажаб (категория «прочие заболевания») – Железнодорожный район;

- Хилькевич Людмила (категория «поражение н/к») – Советский район;

- Хуриганова Санжай-Ханда (категория «поражение в/к») – Кяхтинский район;

- Татарова Любовь (категория «колясочницы») – Загорск;

- Сутемьева Марина (категория «прочие заболевания») – Еравнинский район.



Шахматы

- Митыпов Баир – Железнодорожный район;

- Абзаева Людмила – Иволгинский район.



Шашки

- Раднаев Валентин – Загорск;

- Цыбендоржиева Елена – Джидинский район.



Дартс

- Иванов Владимир – Октябрьский район;

- Занабадарова Людмила – Загорск.

