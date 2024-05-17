Однако некоторые компании готовы нанимать таких сотрудников
Люди, в которых за плечами есть судимость, не могут трудиться в кое-каких сферах. Речь о структурах, связанных с правоохранительной деятельностью и безопасностью. И хотя большинство компаний не готовы сотрудничать теми, у кого криминальное прошлое, в целом лояльность к ним на рынке труда выросла.
Такие работники сегодня есть в 9% улан-удэнских компаний. Это показал опрос, который устроили представители сервиса SuperJob. А 16% организаций готовы принять кандидата с непогашенной судимостью. В основном это добывающие, промышленные и строительные предприятия – экс-сидельцев берут туда рабочими и разнорабочими.
Часть работающих улан-удэнцев оказались судимы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина пытался оспорить постановление мирового судьи
Однако некоторые компании готовы нанимать таких сотрудников
По этой дороге ходит общественный транспорт
Газон с животными в центре города забросали мусором и бычками
Распознать аферистов поможет цифровой «всезнайка»
Работа по вывозу грунта продолжается
Вакцинировать против неё хотят более 140 тысяч хрюшек
Всего митрополитом было передано в фонд музея 14 экспонатов
Запрет на их посещение продлили
В учениях участвовали разные ведомства
Их вовсю очищают от песка и мусора
Он потерял сознание и не приходил в себя
В Тунке гнездятся несколько пар этих краснокнижных птиц
За сутки её уровень никак не изменился
Его регионального этапа