Часть работающих улан-удэнцев оказались судимы

Однако некоторые компании готовы нанимать таких сотрудников



Люди, в которых за плечами есть судимость, не могут трудиться в кое-каких сферах. Речь о структурах, связанных с правоохранительной деятельностью и безопасностью. И хотя большинство компаний не готовы сотрудничать теми, у кого криминальное прошлое, в целом лояльность к ним на рынке труда выросла.



Такие работники сегодня есть в 9% улан-удэнских компаний. Это показал опрос, который устроили представители сервиса SuperJob. А 16% организаций готовы принять кандидата с непогашенной судимостью. В основном это добывающие, промышленные и строительные предприятия – экс-сидельцев берут туда рабочими и разнорабочими.

