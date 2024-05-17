Он потерял сознание и не приходил в себя
В Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО, оперативно доставив его в больницу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Инцидент произошёл в селе Вознесеновка. Мужчина недавно прибыл со спецоперации в отпуск. Внезапно он потерял сознание и не приходил в себя. Ему нужна была срочная медицинская помощь.
Испуганная жена военнослужащего и её подруга бросились за помощью к оказавшемуся рядом экипажу ДПС.
Лейтенанты полиции Ламажап Банзарханов и Вадим Шарифуллин перенесли военнослужащего в служебный автомобиль, предупредили медиков о нештатной ситуации и, включив специальные звуковые и световые сигналы, оперативно доставили пациента в больницу.
- Супруга участника СВО поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за мгновенный отклик на просьбу о помощи, особенно отметив слаженность их действий, - подчеркнула Ирина Волк.
По предварительным данным, у мужчины был инсульт. Сейчас его уже выписали из больницы, он находится в кругу семьи.
В Бурятии сотрудники ГИБДД спасли жизнь участнику СВО
Общество, Фото:
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