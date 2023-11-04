«Министры» написывают своим жертвам в мессенджере
В Telegram появились фейковые аккаунты сразу двух бурятских министров – главы минкультуры Соелмы Дагаевой и главы минобрнауки Валерия Позднякова.
Об этом министры сообщили на своих подлинных страницах в один день, вечером 3 ноября.
«Дорогие друзья! Злоумышленники создали ложную виртуальную копию моего аккаунта с моим фото и именем в телеграмм и пишут знакомым с разными просьбами. Прошу не реагировать и отправить жалобу на этот аккаунт. Или при случае странных просьб сообщить мне лично», - обратилась Соелма Дагаева.
Похожее сообщение на своей реальной странице оставил Валерий Поздняков. Он написал:
«Друзья! В телеграме появилась копия моего аккаунта. Сообщаю вам, чтобы вы были в курсе и не поддавались мошенническим трюкам. Если вы начали получать странную рассылку или сообщения с просьбами и вопросами от моего имени, настоятельно прошу вас не реагировать на них».
Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. Они просят под различными предлогами перевести деньги на карту или, к примеру, QIWI-кошелёк.
Кроме того, в последнее время участились случаи, когда преступники от имени начальника пишут его подчинённому, предупреждая, что сейчас ему будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему.
Как сообщал «Байкал-Dailу», по такой схеме недавно обманули улан-удэнку, работающую в медучреждении бухгалтером. Она получила сообщение от «главного врача» о том, что сейчас на неё выйдет куратор их организации от ФСБ. Вскоре женщине, действительно, позвонил представившийся правоохранителем мужчина. А после жертву также обрабатывал «работник Центробанка». В итоге бухгалтер перечислила преступникам свыше 5 миллионов рублей.
Мошеннки создали фейковые аккаунты двух бурятских министров
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