Дроппер из Ульяновской области вернёт деньги пенсионеру из Улан-Удэ

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Полицейские установили помощника мошенников



Пожилой улан-удэнец стал жертвой мошенника. Неизвестный под видом финансового аналитика убедил пенсионера перечислить деньги на банковские счета сторонних лиц якобы для пополнения брокерского счета. Всего мужчина потерял 375 тысяч рублей.



В ходе расследования полицейские установили владельца одного из счетов – жителя города Димитровград (Ульяновская область). Ему обманутый улан-удэнец перевёл 70 тысяч рублей.



Речь идёт о так называемом дроппере – человеке, который предоставляет свои банковские счета для обналичивания или транзита похищаемых мошенниками денежных средств. Дропперы – низшее звено в схеме, они попадаются на уловку лёгкого заработка, а кто именно их нанимает, чаще всего и не знают. За предоставление своих счетов и карт мошенникам помощники получают небольшой процент.



Прокуратура Советского района направила в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 83,8 тыс. рублей.



- Димитровградский городской суд иск прокурора удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

