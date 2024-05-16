Полицейские установили помощника мошенников
Пожилой улан-удэнец стал жертвой мошенника. Неизвестный под видом финансового аналитика убедил пенсионера перечислить деньги на банковские счета сторонних лиц якобы для пополнения брокерского счета. Всего мужчина потерял 375 тысяч рублей.
В ходе расследования полицейские установили владельца одного из счетов – жителя города Димитровград (Ульяновская область). Ему обманутый улан-удэнец перевёл 70 тысяч рублей.
Речь идёт о так называемом дроппере – человеке, который предоставляет свои банковские счета для обналичивания или транзита похищаемых мошенниками денежных средств. Дропперы – низшее звено в схеме, они попадаются на уловку лёгкого заработка, а кто именно их нанимает, чаще всего и не знают. За предоставление своих счетов и карт мошенникам помощники получают небольшой процент.
Прокуратура Советского района направила в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 83,8 тыс. рублей.
- Димитровградский городской суд иск прокурора удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Дроппер из Ульяновской области вернёт деньги пенсионеру из Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке
Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах
Женщина упала прямо на спину
На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля
Полицейские установили помощника мошенников
Они смогли сами выбраться на берег
Электроэнергии не было два часа
Однако выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений
Автоавария произошла во время обгона
Общество, 15.05.2024
Но снижение чисто номинальное
Он зарезал приятеля, у которого жил
Мужчина, будучи пьяным, ругался, хватался за форменную одежду сотрудников полиции
Получил 7,5 лет колонии
Его разом лишились почти 4000 человек
Аферисты оформили кредит на маму мальчика в онлайн-сервисе банка