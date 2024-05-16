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Дроппер из Ульяновской области вернёт деньги пенсионеру из Улан-Удэ

Дроппер из Ульяновской области вернёт деньги пенсионеру из Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Полицейские установили помощника мошенников

Пожилой улан-удэнец стал жертвой мошенника. Неизвестный под видом финансового аналитика убедил пенсионера перечислить деньги на банковские счета сторонних лиц якобы для пополнения брокерского счета. Всего мужчина потерял 375 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили владельца одного из счетов – жителя города Димитровград (Ульяновская область). Ему обманутый улан-удэнец перевёл 70 тысяч рублей.

Речь идёт о так называемом дроппере – человеке, который предоставляет свои банковские счета для обналичивания или транзита похищаемых мошенниками денежных средств. Дропперы – низшее звено в схеме, они попадаются на уловку лёгкого заработка, а кто именно их нанимает, чаще всего и не знают. За предоставление своих счетов и карт мошенникам помощники получают небольшой процент.

Прокуратура Советского района направила в суд иск о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения и компенсации за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 83,8 тыс. рублей.

- Димитровградский городской суд иск прокурора удовлетворил. Решение пока не вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
мошенничество

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