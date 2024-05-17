В Иркутске театральному училищу присвоили имя актёра Виталия Венгера

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Он долгие годы работал в учебном заведении



Имя народного артиста России Виталия Венгера присвоено Иркутскому театральному училищу. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.



Советский и российский театральный актёр долгие годы работал в учебном заведении. Виталий Венгер – лауреат государственной премии Российской Федерации и национальной театральной премии «Золотая маска», почётный гражданин Иркутска и Иркутской области.



– Долгие годы Виталий Константинович Венгер был художественным руководителем курсов Иркутского театрального училища, а также всего училища. Параллельно с этим он выступал на сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Увековечение его памяти важно не только для учебного заведения, но и для всего региона, поскольку подчёркивает значимость личности знаменитого артиста. Это признание его безмерного таланта и уважение за преданность театральному делу, – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



С ходатайством об увековечивании Виталия Венгера при поддержке министерства культуры Иркутской области выступила общественная палата Иркутской области. Согласно распоряжению, внести изменения в устав учебного заведения необходимо до 10 июня. Новый набор на специальность «Актёрское искусство» в июле будет проведён уже с новым названием учреждения.



- Виталий Венгер родился в 1928 году в Москве. Окончил театральное училище им. Щукина при театре Вахтангова. С 1950 года работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Н. Охлопкова. Став мэтром, артист перешёл в Московский театр сатиры, но скоро вернулся в иркутскую труппу. За свою долгую карьеру Венгер сыграл более 300 ролей: от классики до современных пьес. Также он является автором нескольких книг, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.



В октябре 2023 года в Иркутске на фасаде дома на улице Сухэ-Батора, 11 открыли мемориальную доску Виталию Венгеру. По этому адресу находилось театральное общежитие, где некоторое время жил артист. Автором мемориальной доски стала Анна Кочегина, скульптор из творческой мастерской Art Stone в Санкт-Петербурге, член Союза художников России.



