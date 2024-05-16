В Улан-Удэ наградили победителей школьной футбольной лиги «Кожаный мяч»

























16 мая в Улан-Удэ состоялось торжественное закрытие и награждение победителей финальных игр городских соревнований школьной футбольной лиги по футболу «Кожаный мяч-2024» на приз «Кубок горсовета».Награждение проходило на Центральном стадионе. Сначала палило солнце, но потом погода резко ухудшилась, усилился ветер. Он трепал баннер и ронял кубки, но не смог омрачить настроение юных футболистов, которые с нетерпением ждали своей награды.На всех этапах соревнований принимали участие 89 команд, а это более тысячи мальчиков. Как отметил президент федерации футбола Бурятии Роман Галимов, турнир школьной лиги в регионе проводился впервые.Ребята получали награды из рук почётных гостей: депутата городского совета Владимира Ильина, начальника управления по физической культуре и спорту Улан-Удэ Андрея Дзюбенко, и.о. начальника отдела развития администрации Советского района Улан-Удэ Кристины Шариповой.Горсовет активно поддерживает все виды спорта. Депутаты являются председателями различных спортивных ассоциаций и помогают юным спортсменам.- Мы все виды спорта поддерживаем, особенно игровые, потому что спорт – это энергия, движение, развитие, здоровый образ жизни для подрастающего поколения и база в основную жизнь. - прокомментировал депутат Владимир Ильин. - Этот турнир прошёл замечательно, участие приняли более тысячи школьников, представляете, какая массовость. Городской этап прошёл, следующий будет республиканский, дальше выявят победителя, который поедет на всероссийский этап.Всероссийский этап соревнований пройдёт осенью на московском стадионе «Лужники».Ученик школы №49 Амгалан уже семь лет увлекается футболом. Он признался, что прошедший турнир ему и его команде дался нелегко.- У нас турнир был очень тяжёлый, соперники были все достойные, но мы выиграли благодаря нашей сплочённой и дружной команде. Мы играли по подгруппам, у нас были игры с гимназиями №14 и №33. Мы их легко выиграли, с первого места вышли, а в полуфинале мы встретились со школой №17. Матч был очень трудный, мы их выиграли со счётом 1:0. В финале встретились со школой №43, тоже был трудный матч, мы выиграли 2:1, - рассказал Амгалан.Юный спортсмен забил пять мячей и, конечно же, победный гол.Победители и призёры определялись в разных возрастных группах. Полный список будет опубликован чуть позже.