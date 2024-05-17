Мужчина пытался оспорить постановление мирового судьи
Постановлением мирового судьи судебного участка Бичурского района мужчина признан виновным в нарушении правил охоты. Ему назначили административный штраф в 500 рублей.
Охотник не согласился с постановлением и обратился в суд с жалобой. Мужчина попросил отменить постановление, производство по делу прекратить, отметив, что на момент составления протокола охота была завершена, он находился рядом с автомобилем и собирался ехать домой.
Установлено, что 6 января 2024 года мужчина занимался коллективной охотой на косулю сибирскую, не имея при себе на момент проверки сигнальной одежды повышенной видимости.
- Решением Бичурского районного суда постановление мирового судьи в отношении жителя республики оставлено без изменения, а жалоба - без удовлетворения, - сообщается на странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Жителя Бурятии оштрафовали за охоту без сигнальной одежды
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