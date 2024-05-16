В Бурятии женщину приговорили к 12 годам колонии за три преступления

Верховный суд Бурятии оставил без изменения назначенное районным судом наказание



Жительница Бурятии осуждена за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения; умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и за убийство.



На сайте Северобайкальского городского суда не сообщается об обстоятельствах и подробностях преступлений.



Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание в виде в виде лишения свободы сроком 12 лет 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.



Апелляционным определением Верховного суда Бурятии от 2 апреля 2024 года приговор суда изменён, но без изменения наказания.



Приговор вступил в законную силу.

