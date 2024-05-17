Праздник состоится в Железнодорожном районе
В столице Бурятии пройдёт первый этап республиканского спортивно-культурного праздника «Наадан – Сурхарбаан 2024» – 7 июня проведут «Наадан Сурхарбан» Железнодорожного района города Улан-Удэ. Культурно-спортивный праздник состоится 7 июня с 9:00 в парке им. Орешкова.
Участвовать в соревнованиях по разным видам спорта и конкурсах могут команды предприятий и организаций Железнодорожного района. Количество участников в команде 20 человек.
В спортивную программу праздника «Наадан - Сурхарбаан-2024» включены: борьба «Бухэ Барилдаан», шахматы «Шатар», гиревой спорт, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната, «Веселые старты», конкурс переодевания в национальный костюм. Состязания проводятся согласно действующим правилам соревнований по видам спорта и традиционных игр.
Команды, занявшие первые три места в общекомандном зачёте, награждаются дипломами, кубками и денежными призами. Победители и призёры в личном первенстве по видам спорта награждаются медалями, дипломами и денежными призами. Победители в абсолютном первенстве по борьбе «Бухэ барилдаан», «Шахматы Шатар» награждаются дипломами, специальными или денежными призами.
Заявки принимаются до 30 мая на электронную почту: agdr@ulan-ude-eg.ru (администрация Железнодорожного района) с пометкой «Наадан-Сурхарбаан».
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ проведут районный Сурхарбан
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