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«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии

«У них всё было хорошо»: Знакомая рассказала о семье убитой главы села в Бурятии
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Односельчане до сих пор не могут поверить в произошедшее

Главу села Тунка Таисию Леонтьеву застрелили 21 апреля, в убийстве женщины подозревают её супруга. Жительница села и знакомая погибшей Татьяна рассказала «Газете.Ru», что семья была благополучной, муж Леонтьевой был общительным, зимой работал кочегаром, а летом супруги разводили скот.

- Семья была благополучная, у них всё было хорошо. Я просто до сих пор не верю, что так случилось. [Муж Леонтьевой] зимой работал в СПТУ (сельском профессиональном техническом училище) кочегаром, в тёплое время года дома они держали скот, всё по дому делал. Я не замечала за ним агрессию, общительный, но в семье – не знаю, - рассказала она.

Татьяна отметила, что погибшая была добрым человеком и много сделала для жителей села.

- Тася всем помогала. Когда к ней ни обратишься, помогала решить любую проблему, светлый, хороший, добрый человек, - поделилась односельчанка.

По данным следственного управления СК России по Бурятии, ночью у пары возник бытовой конфликт, в результате которого мужчина выстрелил в супругу. Она скончалась на месте.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Убийство», продолжается.



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