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Специалисты из Бурятии обследовали объекты в Старобешевском округе ДНР

Специалисты из Бурятии обследовали объекты в Старобешевском округе ДНР
Общество,  Фото:t.me/starobeshevskiy

Их восстановят до 2030 года

Сотрудники Управления капитального строительства (УКС) Бурятии работают в Старобешевском округе Донецкой народной республики. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава округа Николай Михайлов.

Специалисты УКС республики совместно с администрацией округа разработали план по ремонту социальной и инженерной инфраструктуры в подшефном районе. Документ включает перечень объектов, которые должны быть восстановлены в период с 2025 по 2030 год.

«У нас уже есть утверждённый план по восстановлению инфраструктуры до 2030 года. Перечень включает в себя ремонт объектов ЖКХ, дорог, а также капремонт объектов соцсферы», - отметил начальник УКС Бурятии Анатолий Урбанов.

План составили на основе пожеланий местных властей. Сотрудники Управления капитального строительства и администрации Старобешевского муниципального округа уже провели обследование каждого объекта из этого перечня. 

«Кроме этого, определены объекты, нуждающиеся в первоочередном ремонте, - сообщил Михайлов. - Так, в 2025- 2026 гг. приоритетной задачей станет модернизация инфраструктуры, необходимой для жизнедеятельности населения. Это водоводы и скважины». 

Рабочая группа специалистов в сфере ЖКХ из Бурятии также обследовали 6 многоквартирных домов, в которых планируют сделать ремонт.

Рабочие из республики предложили закрепить объекты снабжения за определёнными организациями, передать услуги по сбору, транспортировке и размещению твёрдых коммунальных отходов региональному оператору и сформировать рекомендации по обслуживанию 144 многоквартирных домов.

Бурятия является регионом-шефом для Старобешевского округа ДНР.
ДНР Старобешево старобешевский округ ЖКХ

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