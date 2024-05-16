На жителя Бурятии повесили чужую судимость на Госуслугах

А ещё он неожиданно стал обладателем машины покойника



Недавно к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель республики. Мужчина пожаловался, что постоянно сталкивается с ошибками в личном кабинете на портале Госуслуг. Это сведения о наличии судимости, чужом автомобиле, владелец которого умер, и исполнительное производство, возбужденное судебными приставами Тверской области.



Омбудсмен направила обращения в МВД по Бурятии, управление МВД и в федеральную службу судебных приставов по Тверской области и областную прокуратуру.



В республиканском МВД сообщили, что мужчина менял фамилию, а информация о судимости, которая имелась при прежней, сохранилась в базе и исключить её оттуда невозможно. Однако прокуратура РБ установила: уголовные статьи в базе министерства внутренних дел не совпадают с теми, по которым жителя республики привлекали к ответственности.



Кроме того, выяснилось, что в Тверской области проживает человек с такими же персональными данными. Приставы внесли соответствующую отметку в своей базе и исключили сведения о задолженности из личного кабинета мужчина на Госуслугах. После вмешательства уполномоченного исправили и некорректные данные о транспортных средствах в базе Госавтоинспекции.

