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На жителя Бурятии повесили чужую судимость на Госуслугах

На жителя Бурятии повесили чужую судимость на Госуслугах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А ещё он неожиданно стал обладателем машины покойника

Недавно к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель республики. Мужчина пожаловался, что постоянно сталкивается с ошибками в личном кабинете на портале Госуслуг. Это сведения о наличии судимости, чужом автомобиле, владелец которого умер, и исполнительное производство, возбужденное судебными приставами Тверской области.

Омбудсмен направила обращения в МВД по Бурятии, управление МВД и в федеральную службу судебных приставов по Тверской области и областную прокуратуру.

В республиканском МВД сообщили, что мужчина менял фамилию, а информация о судимости, которая имелась при прежней, сохранилась в базе и исключить её оттуда невозможно. Однако прокуратура РБ установила: уголовные статьи в базе министерства внутренних дел не совпадают с теми, по которым жителя республики привлекали к ответственности.

Кроме того, выяснилось, что в Тверской области проживает человек с такими же персональными данными. Приставы внесли соответствующую отметку в своей базе и исключили сведения о задолженности из личного кабинета мужчина на Госуслугах. После вмешательства уполномоченного исправили и некорректные данные о транспортных средствах в базе Госавтоинспекции.
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