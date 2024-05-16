В Бурятии приступили к устройству основания опор нового моста через Джиду

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Работы на объекте закончат в следующем году



В селе Михайловке Закаменского района Бурятии начался этап устройства буронабивных свай основания опор нового моста через реку Джида. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.



Старый мост строители демонтировали на 97%, поэтому было решено приступать к следующему этапу – устройству буронабивных свай основания опор.



Как сообщает администрация района, буронабивные сваи являются ключевыми элементом фундамента опор. При их устройстве специалисты погружают в заранее пробуренную скважину металлокаркас и заполняют полость скважины бетоном.



- В настоящее время работы идут на 5 опоре. Для монтажа стержней потребуется 150 тонн металла и свыше 560 кубометров бетона, - отметил Игорь Бакшеев, главный инженер подрядной организации.



Напомним, протяжённость нового моста составит 186 метров. Для безопасности на самом мосту и подходах к нему устроят освещение, в рамках этого запланировано строительство линии электропередач и установка опор и светодиодных светильников. Мост будет оборудован барьерным и пешеходным ограждением, тротуарами.

