Работы на объекте закончат в следующем году
В селе Михайловке Закаменского района Бурятии начался этап устройства буронабивных свай основания опор нового моста через реку Джида. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2025 году.
Старый мост строители демонтировали на 97%, поэтому было решено приступать к следующему этапу – устройству буронабивных свай основания опор.
Как сообщает администрация района, буронабивные сваи являются ключевыми элементом фундамента опор. При их устройстве специалисты погружают в заранее пробуренную скважину металлокаркас и заполняют полость скважины бетоном.
- В настоящее время работы идут на 5 опоре. Для монтажа стержней потребуется 150 тонн металла и свыше 560 кубометров бетона, - отметил Игорь Бакшеев, главный инженер подрядной организации.
Напомним, протяжённость нового моста составит 186 метров. Для безопасности на самом мосту и подходах к нему устроят освещение, в рамках этого запланировано строительство линии электропередач и установка опор и светодиодных светильников. Мост будет оборудован барьерным и пешеходным ограждением, тротуарами.
В Бурятии приступили к устройству основания опор нового моста через Джиду
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