Татьяна Быкова просит «не реагировать на провокации»
Накануне мошенники во второй раз создали фейковый Telegram-аккаунт от имени министра социальной защиты Бурятии Татьяны Быковой.
- Мой аккаунт подвергся атаке мошенников, и был создан фейковый профиль. Номер аккаунта, с которого неизвестные пишут личные сообщения, скрыт. Профиль не просматривается через поиск! – написала Татьяна Быкова в своём действующем аккаунте.
Она попросила жителей Бурятии «не реагировать на провокации».
Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре прошлого года мошенники уже создавали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии. Тогда Татьяна Быкова тоже просила «не реагировать».
В тоже время появились клоны глав Минкульта Бурятии Соелмы Дагаевой и Минобрнауки Валерия Позднякова. Спустя 10 дней о своём фейке предупредила министр здравоохранения Евгения Лудупова. А «липовый» руководитель Минспорта Иван Козырев даже угрожал сотрудникам ведомства лишением премии за то, что они не вступают в переписку. Поддельный заммэра Улан-Удэ Сергей Гашев наоборот общался с людьми довольно вежливо. Просил проявить бдительность и министр туризма Бурятии Алдар Доржиев, также получивший фейк-страницу. В декабре мошенники создавали аккаунты в Telegram руководителя республиканского управления федеральной службы судебных приставов Петра Ертанова.
Кроме того, в этом же мессенджере мошенники подделывали аккаунты мэра Улан-Удэ, председателя Народного Хурала и депутат Госдумы от Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.
Аккаунты-двойники аферисты создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков своих жертв и выманить у них деньги.
Аферисты вновь создали фейковый аккаунт министра соцзащиты Бурятии
Общество, Фото:
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