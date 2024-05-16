Байкеры Улан-Удэ, Иркутска и Читы откроют мотосезон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятия состоятся 18 и 25 мая



25 мая в Улан-Удэ пройдёт открытие мотосезона этого года (18+). Сбор колонны состоится у ТЦ «Мёд» с 11:00 до 12:00. Местом проведения станет база отдыха «Золотинка» на Верхней Берёзовке. Мероприятие проведут в стилистике «Деревня галлов».



На неделю раньше, 18 мая, состоится открытие мотосезона 2024 года (18+) в Иркутске. Участвовать могут клубные и свободные байкеры и мотоциклисты, «мотозависимые» и те, кто любит мотоциклы. Стартует праздничная колонна мотоциклов в полдень с АЗС на Байкальском тракте.



Также 18 мая официально откроется мотосезон-2024 (18+) в Чите. С 12:00 пройдёт сбор колонны на площади Ленина, в 14:00 будет дан старт проезда. Развлекательная программа начнётся после завершения движения колонны в финальной точке маршрута.



Возрастное ограничение: 18+.

