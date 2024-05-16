Мужчина скончался в больнице
В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, ночью 4 февраля он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил 33-летнего мужчину.
Преступление произошло в коридоре общежития в посёлке Ясногорск Оловяннинского района. Установлено, что ночью собутыльники поссорились, и молодой человек нанёс потерпевшему множественные удары руками ногами по телу и голове.
Мужчину госпитализировали в больницу, где он позже скончался.
- Следователи провели необходимые следственные действия по закреплению доказательств совершенного преступления. Назначены и проведены судебные экспертизы. Ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По действующему законодательству молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. При назначении наказания судом может быть учтено в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.
19-летний забайкалец убил собутыльника в общежитии
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