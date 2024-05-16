16 мая

15 мая

Популярное

19-летний забайкалец убил собутыльника в общежитии

19-летний забайкалец убил собутыльника в общежитии
Происшествия, 
Мужчина скончался в больнице

В Забайкальском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, обвиняемого в убийстве. По данным следствия, ночью 4 февраля он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, убил 33-летнего мужчину.

Преступление произошло в коридоре общежития в посёлке Ясногорск Оловяннинского района. Установлено, что ночью собутыльники поссорились, и молодой человек нанёс потерпевшему множественные удары руками ногами по телу и голове.

Мужчину госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

- Следователи провели необходимые следственные действия по закреплению доказательств совершенного преступления. Назначены и проведены судебные экспертизы. Ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

По действующему законодательству молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. При назначении наказания судом может быть учтено в качестве отягчающего обстоятельства совершение преступления в состоянии опьянения.

убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
В Иркутске ищут сбежавшего виновника смертельного ДТП
Происшествия, 16.05.2024
Автомобилист сбил столб, в результате чего погиб пассажир
Одурманенный житель Бурятии напал на полицейского
Одурманенный житель Бурятии напал на полицейского
Происшествия, 16.05.2024
Полицейского вызвала жена мужчины, учинившего скандал
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 16.05.2024
Причиной стало короткое замыкание
В Улан-Удэ виновник страшного ДТП не смог оспорить приговор
В Улан-Удэ виновник страшного ДТП не смог оспорить приговор
Происшествия, 16.05.2024
Прошлым летом мужчина сбил двух человек, стоявших на остановке
В Бурятии лесные пожары тушат более 100 человек
В Бурятии лесные пожары тушат более 100 человек
Происшествия, 16.05.2024
Они полыхают в Муйском и Прибайкальском районах
В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП
В Улан-Удэ водитель грузовика пытался сбежать с места ДТП
Происшествия, 16.05.2024
На Левом берегу столкнулись два грузовых автомобиля
В Бурятии опрокинулась лодка с людьми
В Бурятии опрокинулась лодка с людьми
Происшествия, 16.05.2024
Они смогли сами выбраться на берег
Рабочие оставили центр Улан-Удэ без света
Рабочие оставили центр Улан-Удэ без света
Происшествия, 16.05.2024
Электроэнергии не было два часа
В Улан-Удэ отметили снижение преступности в одном из районов
В Улан-Удэ отметили снижение преступности в одном из районов
Происшествия, 15.05.2024
Однако выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^