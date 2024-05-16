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18-летнего парня осудили в Бурятии за убийство насильника

18-летнего парня осудили в Бурятии за убийство насильника
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью

18-летний парень из Заиграевского района Бурятии признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Он получил 12 лет лишения свободы.

- Приговором суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей молодому человеку назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в июле 2023 года. По данным следствия, молодой человек уже некоторое время встречался с девушкой из села Илька. Вскоре он узнал, что несколько лет назад его подругу изнасиловал местный житель.

Решив разобраться с ним, юноша взял нож и ночью пришёл домой к мужчине. После непродолжительного разговора напал на него и нанёс более 50 ударов клинком по различным частям тела. Хозяин дома скончался на месте.

Молодой человек ушёл из дома, помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с ножом сложил в рюкзак. Его он выбросил в колодец с отходами в другом селе, предварительно распылив на него аэрозоль от собак.

Однако, несмотря на принятые меры, вскоре юношу изобличили и задержали.

Отметим, За совершение убийства с особой жестокостью уголовный закон предусматривает возможность назначения наиболее строгого наказания, в том числе связанного с пожизненным лишением свободы.

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