Мошенники создали фейковый аккаунт ещё одного бурятского министра
Мошенники создали очередной фейковый аккаунт высокопоставленного бурятского чиновника. На этот раз – министра спорта и молодёжной политики Ивана Козырева.
На своей странице настоящий глава минспорта опубликовал скриншот сообщений, которые мошенники рассылают его подчинённым. Когда же один из сотрудников понял, что ему пишет фальшивый министр и перестал отвечать, преступник начал угрожать. «Всё, никакой премии в этом месяце», - написал он.
«Лишил премии сотрудника. Не своего. Сообщением! Во время обеденного перерыва! Друзья, мошенники добрались и до меня. Создали аккаунт от моего имени, поставили мою фотографию и схожий никнейм и пишут моим контактам с целью совершения преступления», - предупреждает министр спорта.
Аккаунты-двойники мошенники создают, чтобы ввести в заблуждение родных, коллег и подписчиков жертвы. От имени начальника пишут подчинённым, предупреждая, что сейчас будут звонить сотрудники полиции, ФСБ, члены проверяющей комиссии и пр. Когда же поступает звонок, жертва верит, что всё по-настоящему. По такой схеме недавно бухгалтер медучреждения из Улан-Удэ, поверившая сообщению от «главного врача», перевела мошенникам свыше 5 миллионов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно неизвестные создали фейковые аккаунты министров культуры Соелмы Дагаевой, науки и образования Валерия Позднякова. Спустя пару недель появился и фальшивый аккаунт министра здравоохранения Евгении Лудуповой, а недавно к ним присоединилась лжеминистр соцзащиты населения Татьяна Быкова.
Кроме того, в октябре депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов также предупреждал о появлении своего фейка в Telegram.
В Бурятии лжеминистр спорта «лишил премии» сотрудника
Власть, Фото:
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