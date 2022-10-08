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В Бурятии освоили разработку экологического утеплителя

Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Также бурятское предприятие занимается приёмом и переработкой макулатуры

Улан-удэнская компания «Эковата 03» уже на протяжении 12 лет занимается производством и монтажом экологически чистого утеплителя для домов и коттеджей.

«Эковата 03» является подразделением строительной компании «Сокол», которая начала свою деятельность в 2005 году. Ранее фирма специализировалась на возведение малоэтажного жилья, для которого приходилось закупать целлюлозный утеплитель в Иркутске. В 2010 году бурятские предприниматели закупили собственное оборудование и начали самостоятельно производить эковату.

- Не горит, не выделяет вредных испарений, не пахнет. Обеспечивает превосходную паро- и звукоизоляцию. Защищает деревянные элементы от плесени, гнили и короеда. Риск размножения грызунов в стенах и перекрытиях равен нулю. Гипоаллергенный, идеален для жилых строений, экологичный, не содержит фенольных смол и других токсинов, - рассказывают специалисты.

Также «Эковата 03» занимается приёмом и переработкой макулатуры, используя её в качестве вторичного сырья при производстве эковаты. Сдать макулатуру можно самовывозом, или же сотрудники приедут и заберут всё сами.

На самом производстве вся бумага уничтожается до волокон.

- Ежемесячная потребность в макулатуре 60-80 тонн в месяц. В целях удовлетворения потребности предприятия сырьём (макулатурой) предлагаем организовать приём макулатуры от органов власти, муниципальных и бюджетных учреждений и предприятий. Мы принимаем все виды макулатуры: газеты, журналы, книги, архивную документацию, офисную бумагу (все кроме картона), в том числе осуществляем процедуру уничтожения архивов с истекшим срок давности. Возможно уничтожение в присутствии заказчика, - рассказали производители.

В прошлом году компания произвела 300 тонн продукции. В августе 2022 года предприниматели приобрели новое оборудование, при котором количество производимой продукции возрастёт в три раза.

- Мощность старого оборудования равнялась 150 кг/час и за месяц мы производили 25 тонн утеплителя при численности работников в 16 человек. За прошлый год мы произвели 300 тонн. продукции. За первое полугодие 2022г.- 150 тонн. Наше новое оборудование, установленное в 2022г. имеет производственную мощность в 450 кг/час и в планах увеличить месячную выработку до 75 тонн утеплителя в месяц, а также увеличить штат сотрудников до 25 человек, т.е. производить 1000-1200 тонн в год, - рассказал директор рекламного отдела «Эковата 03» Николай Соколов.

сделано в Бурятии

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