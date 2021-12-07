Цеху по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в колонии уже два года
В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ расширяют ассортимент выпускаемых жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Начальник колонии Евгений Слабухин и руководитель компании Максим Самарин уже заключили лицензионный договор, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Согласно договору, колония получила право по разработанной рецептуре производить жидкое мыло детское, чистящие и моющие средства для профессионального клининга, жидкие стиральные порошки, а также два дезинфицирующих средства.
В колонии с ноября 2019 года действует цех по производству жидких моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Теперь он будет загружен ещё больше. Годовые мощности оборудования составляют 1,5 млн литров готовой продукции.
В улан-удэнской колонии будут производить жидкое мыло
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